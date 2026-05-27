Un capoluogo lungo la via Emilia
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SOLUZIONE: FORLÌ
Perchè la soluzione è Forlì? Forlì è una città situata lungo la via Emilia, famosa per il suo patrimonio storico e culturale. Le sue strade raccontano secoli di storia, tra piazze animate e monumenti antichi. Un luogo che unisce tradizione e vita moderna in un contesto ricco di fascino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un capoluogo lungo la via Emilia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Forlì
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un capoluogo lungo la via Emilia
- Risposta: FORLÌ
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: F____
- Inizia con: F
- Finisce con: Ì
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Forlì' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un capoluogo lungo la via Emilia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con capoluogo: Un capoluogo ligure
Con lungo: Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo
Con emilia: Era l autodromo per il GP dell Emilia Romagna