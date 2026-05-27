Un capoluogo lungo la via Emilia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un capoluogo lungo la via Emilia' è 'Forlì'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORLÌ

Perchè la soluzione è Forlì? Forlì è una città situata lungo la via Emilia, famosa per il suo patrimonio storico e culturale. Le sue strade raccontano secoli di storia, tra piazze animate e monumenti antichi. Un luogo che unisce tradizione e vita moderna in un contesto ricco di fascino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un capoluogo lungo la via Emilia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Forlì

Quando la definizione "Un capoluogo lungo la via Emilia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Forlì'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un capoluogo lungo la via Emilia

Un capoluogo lungo la via Emilia Risposta: FORLÌ

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: F____

F____ Inizia con: F

F Finisce con: Ì

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze O Otranto R Roma L Livorno Ì -

La soluzione 'Forlì' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un capoluogo lungo la via Emilia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.