Riprendere la strada di casa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riprendere la strada di casa' è 'Tornare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORNARE

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Perché la soluzione è Tornare? Quando si decide di riprendere la strada di casa, si sente spesso il desiderio di tornare alle proprie abitudini e ai propri spazi. È un momento di ritorno che può essere carico di emozioni, come sollievo o nostalgia. Tornare significa anche riappropriarsi del proprio ambiente, ricollegarsi con le persone care e ritrovare la propria stabilità. È un gesto che segna il fine di un viaggio o di una pausa.

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Riprendere la strada di casa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tornare

Se la definizione "Riprendere la strada di casa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tornare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Riprendere la strada di casa

Riprendere la strada di casa Risposta: TORNARE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: T______

T______ Inizia con: T

T Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

T Torino O Otranto R Roma N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Tornare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riprendere la strada di casa". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.