Riprendere la strada di casa
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riprendere la strada di casa' è 'Tornare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TORNARE
Vuoi approfondire la risposta Tornare? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Tornare? Quando si decide di riprendere la strada di casa, si sente spesso il desiderio di tornare alle proprie abitudini e ai propri spazi. È un momento di ritorno che può essere carico di emozioni, come sollievo o nostalgia. Tornare significa anche riappropriarsi del proprio ambiente, ricollegarsi con le persone care e ritrovare la propria stabilità. È un gesto che segna il fine di un viaggio o di una pausa.
Riprendere la strada di casa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tornare
Se la definizione "Riprendere la strada di casa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tornare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Riprendere la strada di casa
- Risposta: TORNARE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Tornare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riprendere la strada di casa". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Prendere la strada verso casa Il viaggiatore alato che ritrova la strada di casa Prendere la strada di casa Ritrova la strada di casa grazie a dei sassolini Strada laterale
Altre definizioni collegate
Con riprendere: Brevi pause per riprendere fiato
Con strada: Una strada per i Francesi