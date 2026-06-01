Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo
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Perchè la soluzione è Parmigianino? Il Parmigianino, pittore del 500, è famoso per aver dipinto la Madonna con un collo incredibilmente lungo, che rende le sue opere uniche e riconoscibili. La sua capacità di distorcere le proporzioni crea un effetto affascinante e originale nel contesto artistico dell’epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo
- Risposta: PARMIGIANINO
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 6
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PINO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo: risposta da 12 lettere
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