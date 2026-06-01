Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo' è 'Parmigianino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A R M I G I A N I N O

Perchè la soluzione è Parmigianino? Il Parmigianino, pittore del 500, è famoso per aver dipinto la Madonna con un collo incredibilmente lungo, che rende le sue opere uniche e riconoscibili. La sua capacità di distorcere le proporzioni crea un effetto affascinante e originale nel contesto artistico dell’epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo

Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo Risposta: PARMIGIANINO

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 6

6 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P I N O

Inizia con: P

P Finisce con: O

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Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo: risposta da 12 lettere

Quando la definizione "Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Parmigianino. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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