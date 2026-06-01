Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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PARMIGIANINO

Perchè la soluzione è Parmigianino? Il Parmigianino, pittore del 500, è famoso per aver dipinto la Madonna con un collo incredibilmente lungo, che rende le sue opere uniche e riconoscibili. La sua capacità di distorcere le proporzioni crea un effetto affascinante e originale nel contesto artistico dell’epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo
  • Risposta: PARMIGIANINO
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PINO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O
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Il pittore del 500 autore della Madonna dal collo lungo: risposta da 12 lettere

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