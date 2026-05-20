Una strada per i Francesi

Home / Soluzioni Cruciverba / Una strada per i Francesi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una strada per i Francesi' è 'Route'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROUTE

La risposta Route è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Route? Una route è un percorso o una strada utilizzata per spostarsi da un punto a un altro. In ambito geografico, rappresenta un itinerario segnato, spesso attraverso paesaggi diversi, che permette di raggiungere una destinazione specifica. La parola deriva dal francese, dove indica un cammino o una via. Le route sono fondamentali per il trasporto e la comunicazione tra diverse località. La loro importanza si evidenzia nella pianificazione di viaggi e nelle reti di collegamento tra città e regioni.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Route' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Una strada per i Francesi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Route

Quando la definizione "Una strada per i Francesi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Route'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una strada per i Francesi

Una strada per i Francesi Risposta: ROUTE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

R Roma O Otranto U Udine T Torino E Empoli

La soluzione 'Route' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una strada per i Francesi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.