Una strada per i Francesi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una strada per i Francesi' è 'Route'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ROUTE
La risposta Route è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Route? Una route è un percorso o una strada utilizzata per spostarsi da un punto a un altro. In ambito geografico, rappresenta un itinerario segnato, spesso attraverso paesaggi diversi, che permette di raggiungere una destinazione specifica. La parola deriva dal francese, dove indica un cammino o una via. Le route sono fondamentali per il trasporto e la comunicazione tra diverse località. La loro importanza si evidenzia nella pianificazione di viaggi e nelle reti di collegamento tra città e regioni.
Una strada per i Francesi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Route
Quando la definizione "Una strada per i Francesi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Route'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una strada per i Francesi
- Risposta: ROUTE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Route' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una strada per i Francesi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Strada laterale La Berthe pittrice fra gli impressionisti francesi Il porto inglese più vicino alle coste francesi Una pietra posta sul ciglio della strada Strada spettacolare
Altre definizioni collegate
Con strada: Una strada preclusa alle auto e alle moto
Con francesi: Scuola di poeti francesi del Cinquecento che preannunciarono la poetica della Pléiade