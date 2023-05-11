Unità di misura del fonometro

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Unità di misura del fonometro' è 'Decibel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D E C I B E L

Perchè la soluzione è Decibel? Il decibel è la misura usata per quantificare il volume dei suoni, permettendo di capire quanto siano forti o deboli. È uno strumento pratico per confrontare diverse intensità sonore, rendendo più semplice valutare il livello di rumore in vari ambienti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Unità di misura del fonometro

Unità di misura del fonometro Risposta: DECIBEL

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D I B L

Inizia con: D

D Finisce con: L

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Unità di misura del fonometro: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "Unità di misura del fonometro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Decibel. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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