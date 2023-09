Unità di misura del lavoro nel sistema CGS - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura del lavoro nel sistema CGS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ERG

Significato/Curiosita : Unita di misura del lavoro nel sistema cgs

sistema cgs; le sue unità di misura erano infatti metro, chilogrammo e secondo invece che centimetro, grammo, secondo. il precursore del si di misura... Vedi erg (disambigua). questa voce sull'argomento metrologia è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. l'erg o ergon... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

