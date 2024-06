Unità di misura del suono

: Altre unità logaritmiche di uso comune sono il neper (logaritmo naturale in base e), il bit, il nat e l'hartley usate nella teoria dell'informazione. Il decibel (simbolo ) è la decima parte del bel (simbolo B): 10 = 1 B ed è un'unità di misura logaritmica del rapporto fra due grandezze omogenee (di potenze). Il valore ottenuto da un logaritmo è per definizione un numero puro (adimensionale), ma vi può essere associata un'unità di misura per indicare la base del logaritmo utilizzato. Il bel è ormai caduto in disuso.

Italiano: Sostantivo: decibel m inv . (fisica) unità di misura dell'intensità di un'oscillazione acustica, pari a dieci volte il logaritmo in base dieci del rapporto tra l'intensità del suono in esame e quella minima percepibile dall'uomo, ovvero mille miliardesimi di watt. Sillabazione: de | ci | bèl o dè | ci | bel .