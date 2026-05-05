Un unità di misura dell intensità sonora

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un unità di misura dell intensità sonora' è 'Decibel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECIBEL

Perché la soluzione è Decibel? Il decibel è l'unità di misura utilizzata per quantificare l'intensità del suono percepito dall'orecchio umano. Questa scala permette di confrontare i diversi livelli di rumore, dal sussurro alle sirene delle ambulanze. La misurazione in decibel aiuta a valutare l'impatto dei vari ambienti sul nostro udito e a stabilire limiti di sicurezza. Conoscere i decibel è fondamentale per proteggere l'udito in situazioni di esposizione prolungata a suoni forti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un unità di misura dell intensità sonora". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un unità di misura dell intensità sonora nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Decibel

La definizione "Un unità di misura dell intensità sonora" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un unità di misura dell intensità sonora" conferma che la soluzione 'Decibel' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Decibel

D Domodossola E Empoli C Como I Imola B Bologna E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un unità di misura dell intensità sonora" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Decibel' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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