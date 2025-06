Un unità di misura termica nei cruciverba: la soluzione è Caloria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un unità di misura termica' è 'Caloria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALORIA

Curiosità e Significato di "Caloria"

Approfondisci la parola di 7 lettere Caloria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Caloria? La caloria è un'unità di misura utilizzata per quantificare il calore e l'energia. In termini semplici, rappresenta la quantità di energia necessaria per aumentare la temperatura di un grammo d'acqua di un grado Celsius. È un concetto fondamentale in nutrizione, poiché ci aiuta a capire quanta energia forniamo al nostro corpo attraverso il cibo.

Come si scrive la soluzione Caloria

Non riesci a risolvere la definizione "Un unità di misura termica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

