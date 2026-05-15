Un isolamento per misura profilattica
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un isolamento per misura profilattica' è 'Quarantena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: QUARANTENA
Perché la soluzione è Quarantena? La quarantena è una misura preventiva adottata per evitare la diffusione di malattie infettive. Essa consiste nel separare e mantenere isolata una persona o un gruppo sospettati di essere portatori di un contagio, anche prima che si manifestino sintomi evidenti. Questa pratica permette di monitorare lo stato di salute degli individui e di prevenire la trasmissione dell’infezione ad altri. La quarantena si applica comunemente in ambito sanitario e durante epidemie o pandemie.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un isolamento per misura profilattica". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Un isolamento per misura profilattica nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Quarantena
In presenza della definizione "Un isolamento per misura profilattica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un isolamento per misura profilattica" conferma che la soluzione 'Quarantena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Quarantena
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un isolamento per misura profilattica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quarantena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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