Un isolamento per misura profilattica

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un isolamento per misura profilattica' è 'Quarantena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUARANTENA

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Perché la soluzione è Quarantena? La quarantena è una misura preventiva adottata per evitare la diffusione di malattie infettive. Essa consiste nel separare e mantenere isolata una persona o un gruppo sospettati di essere portatori di un contagio, anche prima che si manifestino sintomi evidenti. Questa pratica permette di monitorare lo stato di salute degli individui e di prevenire la trasmissione dell’infezione ad altri. La quarantena si applica comunemente in ambito sanitario e durante epidemie o pandemie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un isolamento per misura profilattica". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un isolamento per misura profilattica nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Quarantena

In presenza della definizione "Un isolamento per misura profilattica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un isolamento per misura profilattica" conferma che la soluzione 'Quarantena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Quarantena

Q Quarto U Udine A Ancona R Roma A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un isolamento per misura profilattica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quarantena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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