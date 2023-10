Unità di misura della intensità sonora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura della intensità sonora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DECIBEL

Significato/Curiosita : Unita di misura della intensita sonora

Delle fonti. l'intensità acustica o sonora è una grandezza fisica definita come il rapporto tra la potenza di un'onda sonora e l'area della superficie che... Delle fonti. l'acustica oè una grandezza fisica definita come il rapporto tra la potenzaun'ondae l'areasuperficie che... Il decibel (simbolo ) è la decima parte del bel (simbolo B): 10 = 1 B ed è un'unità di misura logaritmica del rapporto fra due grandezze omogenee (di potenze). Il valore ottenuto da un logaritmo è per definizione un numero puro (adimensionale), ma vi può essere associata un'unità di misura per indicare la base del logaritmo utilizzato. Il bel è ormai caduto in disuso. Altre unità logaritmiche di uso comune sono il neper (logaritmo naturale in base e), il bit, il nat e l'hartley usate nella teoria dell'informazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

