L unità di misura dell angolo solido

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L unità di misura dell angolo solido' è 'Steradiante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STERADIANTE

La risposta Steradiante è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Steradiante? La steradiante è l'unità di misura dell'angolo solido, utilizzata per quantificare lo spazio tridimensionale occupato da un oggetto o una figura. Essa permette di esprimere con precisione l'apertura di un volume in relazione a un punto di riferimento. La misura di un angolo solido in steradiante indica quanto un'oggetto o una regione di spazio si estende nello spazio tridimensionale. La steradiante rappresenta quindi un concetto fondamentale nello studio delle geometrie solide.

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L unità di misura dell angolo solido nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Steradiante

In presenza della definizione "L unità di misura dell angolo solido", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Steradiante'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L unità di misura dell angolo solido

L unità di misura dell angolo solido Risposta: STERADIANTE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: S__________

S__________ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

S Savona T Torino E Empoli R Roma A Ancona D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Steradiante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L unità di misura dell angolo solido". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.