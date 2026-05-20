L unità di misura dell angolo solido
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L unità di misura dell angolo solido' è 'Steradiante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STERADIANTE
La risposta Steradiante è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Steradiante? La steradiante è l'unità di misura dell'angolo solido, utilizzata per quantificare lo spazio tridimensionale occupato da un oggetto o una figura. Essa permette di esprimere con precisione l'apertura di un volume in relazione a un punto di riferimento. La misura di un angolo solido in steradiante indica quanto un'oggetto o una regione di spazio si estende nello spazio tridimensionale. La steradiante rappresenta quindi un concetto fondamentale nello studio delle geometrie solide.
L unità di misura dell angolo solido nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Steradiante
In presenza della definizione "L unità di misura dell angolo solido", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Steradiante'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L unità di misura dell angolo solido
- Risposta: STERADIANTE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: S__________
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Steradiante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L unità di misura dell angolo solido". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Unità di misura del sistema internazionale per l angolo solido Unità di misura dell energia Unità di misura del livello dell intensità dei suoni Unità di misura dell intensità sonora Un unità di misura dell illuminamento
Altre definizioni collegate
Con unità: Un unità di misura dell intensità sonora
Con misura: Sistema : quello di misura basato su centimetro grammo e secondo
Con angolo: Lo è l angolo di 90 gradi