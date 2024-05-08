Misura acustica nei cruciverba: la soluzione è Decibel

DECIBEL

Curiosità e Significato di Decibel

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Decibel, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Decibel? Per valutare e confrontare i livelli di rumore in un ambiente, si utilizza un'unità di misura che permette di quantificare l'intensità delle onde sonore percepite dall'orecchio umano. Questa unità consente di esprimere con precisione quanto un suono sia forte o debole, facilitando così analisi e interventi mirati. In definitiva, rappresenta lo strumento fondamentale per garantire ambienti più silenziosi e confortevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Misura il livello di pressione acusticaL ottico che misura la vistaMisura la pressione all interno delle bottiglie di vinoSi misura in diottrieMesso a punto come uno strumento di misura

Come si scrive la soluzione Decibel

Hai trovato la definizione "Misura acustica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

C Como

I Imola

B Bologna

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E Z L E T T I G S Z O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOTTIGLIEZZE" SOTTIGLIEZZE

