Una città universitaria tedesca

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una città universitaria tedesca' è 'Tubinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TUBINGA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una città universitaria tedesca
  • Risposta: TUBINGA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TINA
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Tubinga? TUBINGA è una città universitaria tedesca famosa per il suo centro storico e il fiume che la attraversa. Studenti da tutto il mondo si ritrovano qui, tra università storiche e atmosfere vivaci, creando un ambiente dinamico e ricco di cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tubinga'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Una città universitaria tedesca: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una città universitaria tedesca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Tubinga. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'città'

Cruciverba con 'universitaria'

Cruciverba con 'tedesca'