Una città universitaria tedesca

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una città universitaria tedesca' è 'Tubinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T U B I N G A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una città universitaria tedesca

Una città universitaria tedesca Risposta: TUBINGA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T I N A

Inizia con: T

T Finisce con: A

Perchè la soluzione è Tubinga? TUBINGA è una città universitaria tedesca famosa per il suo centro storico e il fiume che la attraversa. Studenti da tutto il mondo si ritrovano qui, tra università storiche e atmosfere vivaci, creando un ambiente dinamico e ricco di cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una città universitaria tedesca: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una città universitaria tedesca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Tubinga. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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