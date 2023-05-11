Una città universitaria tedesca
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una città universitaria tedesca' è 'Tubinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una città universitaria tedesca
- Risposta: TUBINGA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TINA
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Tubinga? TUBINGA è una città universitaria tedesca famosa per il suo centro storico e il fiume che la attraversa. Studenti da tutto il mondo si ritrovano qui, tra università storiche e atmosfere vivaci, creando un ambiente dinamico e ricco di cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una città universitaria tedesca: risposta da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una città universitaria tedesca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Tubinga. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.