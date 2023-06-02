Città tedesca capitale della Bassa Sassonia nei cruciverba: la soluzione è Hannover
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città tedesca capitale della Bassa Sassonia' è 'Hannover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
HANNOVER
Curiosità e Significato di Hannover
Approfondisci la parola di 8 lettere Hannover: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Hannover
Se "Città tedesca capitale della Bassa Sassonia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 8 lettere della soluzione Hannover:
H Hotel
A Ancona
N Napoli
N Napoli
O Otranto
V Venezia
E Empoli
R Roma
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.