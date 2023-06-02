Città tedesca capitale della Bassa Sassonia nei cruciverba: la soluzione è Hannover

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città tedesca capitale della Bassa Sassonia' è 'Hannover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HANNOVER

Curiosità e Significato di Hannover

Approfondisci la parola di 8 lettere Hannover: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Hannover

Se "Città tedesca capitale della Bassa Sassonia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

H Hotel

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

