Città della Caldea
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Città della Caldea' è 'Ur'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: UR
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Città della Caldea
- Risposta: UR
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: U_
- Inizia con: U
- Finisce con: R
Città della Caldea nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Ur
Se la definizione "Città della Caldea" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ur'.
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Ur' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città della Caldea". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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