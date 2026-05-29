Città della Caldea

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La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Città della Caldea' è 'Ur'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Città della Caldea

Città della Caldea Risposta: UR

Lunghezza: 2 lettere

2 lettere Schema parole: 2

2 Schema utile: U_

U_ Inizia con: U

U Finisce con: R

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Città della Caldea nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Ur

Se la definizione "Città della Caldea" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ur'.

Le 2 lettere della soluzione

U Udine R Roma

La soluzione 'Ur' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città della Caldea". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.