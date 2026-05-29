Città della Caldea

Alessia Mogavero | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Città della Caldea' è 'Ur'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Città della Caldea
  • Risposta: UR
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: U_
  • Inizia con: U
  • Finisce con: R
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Città della Caldea nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Ur

Se la definizione "Città della Caldea" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ur'.

Le 2 lettere della soluzione

U Udine
R Roma

La soluzione 'Ur' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città della Caldea". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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