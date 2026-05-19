Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo

Alessia Mogavero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: ROSVITA

Perché la soluzione è Rosvita? Rosvita è una figura storica del X secolo, nota come monaca e poetessa tedesca. La sua vita si svolse in un'epoca in cui le donne dedicavano gran parte del loro tempo alle attività religiose e letterarie. Attraverso le sue opere, ha lasciato un'importante testimonianza del pensiero e delle tradizioni spirituali del suo tempo. La sua attività letteraria e religiosa la rende una figura di grande rilievo nella storia culturale e religiosa dell'epoca.

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Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rosvita

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Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo
  • Risposta: ROSVITA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: R______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

R Roma
O Otranto
S Savona
V Venezia
I Imola
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Rosvita' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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