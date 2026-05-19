Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo' è 'Rosvita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSVITA

Perché la soluzione è Rosvita? Rosvita è una figura storica del X secolo, nota come monaca e poetessa tedesca. La sua vita si svolse in un'epoca in cui le donne dedicavano gran parte del loro tempo alle attività religiose e letterarie. Attraverso le sue opere, ha lasciato un'importante testimonianza del pensiero e delle tradizioni spirituali del suo tempo. La sua attività letteraria e religiosa la rende una figura di grande rilievo nella storia culturale e religiosa dell'epoca.

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Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rosvita

Se la definizione "Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rosvita'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo

Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo Risposta: ROSVITA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: R______

R______ Inizia con: R

R Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

R Roma O Otranto S Savona V Venezia I Imola T Torino A Ancona

La soluzione 'Rosvita' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.