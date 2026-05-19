Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo
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SOLUZIONE: ROSVITA
Perché la soluzione è Rosvita? Rosvita è una figura storica del X secolo, nota come monaca e poetessa tedesca. La sua vita si svolse in un'epoca in cui le donne dedicavano gran parte del loro tempo alle attività religiose e letterarie. Attraverso le sue opere, ha lasciato un'importante testimonianza del pensiero e delle tradizioni spirituali del suo tempo. La sua attività letteraria e religiosa la rende una figura di grande rilievo nella storia culturale e religiosa dell'epoca.
Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rosvita
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Monaca e poetessa tedesca vissuta nel X secolo
- Risposta: ROSVITA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: R______
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
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