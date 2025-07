La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grande città universitaria svedese' è 'Uppsala' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UPPSALA

Vuoi sapere di più su Uppsala? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Uppsala.

Perché la soluzione è Uppsala? Uppsala è una vivace città universitaria svedese, famosa per il suo prestigioso ateneo e ricca di storia. È il cuore culturale e accademico della Svezia, con antiche chiese, musei e un’atmosfera giovane e dinamica. Un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, attirando studenti e visitatori da tutto il mondo. Insomma, Uppsala rappresenta un polo di sapere e cultura nel nord Europa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Città universitaria svedeseGrande città di IsraeleGrande città a nord di New YorkCittà svedese sul golfo di BotniaGrande città dell Arizona

Non riesci a risolvere la definizione "Grande città universitaria svedese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

U Udine

P Padova

P Padova

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

I C U C A I R C

Mostra soluzione