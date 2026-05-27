Città tra Agrigento e Caltanissetta
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SOLUZIONE: CANICATTÌ
Perchè la soluzione è Canicattì? Canicattì è una città situata tra Agrigento e Caltanissetta, famosa per il suo patrimonio culturale e le tradizioni locali. Un luogo che unisce storia e modernità, offrendo ai visitatori un'atmosfera autentica e ricca di fascino siciliano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Città tra Agrigento e Caltanissetta nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Canicattì
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Città tra Agrigento e Caltanissetta
- Risposta: CANICATTÌ
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: Ì
Le 9 lettere della soluzione
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