La città tedesca delle lame

Bologna. porta delle lame (pôrta däl lâm in bolognese, meglio conosciuta semplicemente come porta lame), oggi piazza vii novembre 1944, è una delle porte della... Solingen è una città del Nordreno-Vestfalia, nota per la produzione di coltelli, spade e lance, tra cui quelli prodotti dalle note aziende Böker, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

