Si estendeva lungo la frontiera franco tedesca

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si estendeva lungo la frontiera franco tedesca' è 'Linea Maginot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LINEA MAGINOT

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Perché la soluzione è Linea Maginot? La LINEA MAGINOT era una poderosa linea difensiva costruita lungo la frontiera franco-tedesca, progettata per proteggere la Francia da eventuali invasioni. Si trattava di un complesso di fortificazioni, trincee e bunkers che si estendeva per centinaia di chilometri, rendendo difficile l'avanzata nemica. Questa linea aveva un ruolo strategico e simbolico nella storia militare francese, rappresentando un impegno alla difesa del territorio nazionale. La sua presenza influenzò le dinamiche di guerra e di politica di quegli anni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si estendeva lungo la frontiera franco tedesca". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si estendeva lungo la frontiera franco tedesca nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Linea Maginot

Per risolvere la definizione "Si estendeva lungo la frontiera franco tedesca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si estendeva lungo la frontiera franco tedesca" conferma che la soluzione 'Linea Maginot' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Linea Maginot

L Livorno I Imola N Napoli E Empoli A Ancona M Milano A Ancona G Genova I Imola N Napoli O Otranto T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si estendeva lungo la frontiera franco tedesca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Linea Maginot' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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