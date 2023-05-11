La terza città USA maggiore per numero d abitanti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La terza città USA maggiore per numero d abitanti' è 'Chicago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C H I C A G O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La terza città USA maggiore per numero d abitanti

La terza città USA maggiore per numero d abitanti Risposta: CHICAGO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C C A O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Chicago? Chicago è la terza città più popolosa degli Stati Uniti, famosa per i suoi grattacieli imponenti e il vivace quartiere dei musei. La città offre un mix unico di cultura, architettura e storia, attirando visitatori e residenti da tutto il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La terza città USA maggiore per numero d abitanti: risposta da 7 lettere

La definizione "La terza città USA maggiore per numero d abitanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Chicago. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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