La terza città USA maggiore per numero d abitanti

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La terza città USA maggiore per numero d abitanti' è 'Chicago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CHICAGO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La terza città USA maggiore per numero d abitanti
  • Risposta: CHICAGO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CCAO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Chicago? Chicago è la terza città più popolosa degli Stati Uniti, famosa per i suoi grattacieli imponenti e il vivace quartiere dei musei. La città offre un mix unico di cultura, architettura e storia, attirando visitatori e residenti da tutto il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La terza città USA maggiore per numero d abitanti: risposta da 7 lettere

La definizione "La terza città USA maggiore per numero d abitanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Chicago. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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