La terza città USA maggiore per numero d abitanti
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La terza città USA maggiore per numero d abitanti' è 'Chicago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La terza città USA maggiore per numero d abitanti
- Risposta: CHICAGO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CCAO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Chicago? Chicago è la terza città più popolosa degli Stati Uniti, famosa per i suoi grattacieli imponenti e il vivace quartiere dei musei. La città offre un mix unico di cultura, architettura e storia, attirando visitatori e residenti da tutto il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La terza città USA maggiore per numero d abitanti: risposta da 7 lettere
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