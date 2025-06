Una delle squadre di pallacanestro in cui giocò Michael Jordan: Bulls nei cruciverba: la soluzione è Chicago

CHICAGO

Perché la soluzione è Chicago? Il termine Chicago si riferisce alla città statunitense famosa per la sua architettura, cultura e storia sportiva. È anche il nome della squadra di pallacanestro dei Chicago Bulls, con cui Michael Jordan ha raggiunto il massimo successo. Questa città rappresenta un simbolo di determinazione e vittoria nel mondo dello sport, rendendo il suo nome indissolubilmente legato alla leggenda di Jordan e al basket.

