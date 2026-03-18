Bulls: vi giocò Michael Jordan

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bulls: vi giocò Michael Jordan' è 'Chicago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHICAGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bulls: vi giocò Michael Jordan" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bulls: vi giocò Michael Jordan". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Chicago? La voce CHICAGO si riferisce alla città famosa per il suo ruolo nel mondo del basket, dove Michael Jordan ha lasciato un'impronta indelebile. Questo atleta leggendario ha vestito la maglia dei Bulls, una delle squadre più iconiche della NBA, contribuendo a rendere il team un simbolo di eccellenza sportiva. La presenza di Jordan ha elevato la fama di Chicago nel panorama sportivo internazionale, creando un legame tra la città e il successo di uno dei più grandi giocatori di sempre.

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Bulls: vi giocò Michael Jordan nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Chicago

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Chicago:

C Como H Hotel I Imola C Como A Ancona G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bulls: vi giocò Michael Jordan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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