La terza persona singolare maschile

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La terza persona singolare maschile' è 'Egli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EGLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La terza persona singolare maschile" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La terza persona singolare maschile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Egli? Egli è un pronome personale che si utilizza per indicare una persona di sesso maschile di cui si sta parlando, senza ripetere il nome. La sua funzione principale è quella di sostituire il soggetto di una frase, rendendo il discorso più scorrevole e naturale. In italiano, rappresenta la terza persona singolare maschile, ed è impiegato in vari tempi e modi verbali. La corretta applicazione di questo pronome permette di evitare ripetizioni e migliorare la fluidità del testo scritto o parlato.

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La terza persona singolare maschile nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Egli

Per risolvere la definizione "La terza persona singolare maschile", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La terza persona singolare maschile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Egli:

E Empoli G Genova L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La terza persona singolare maschile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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