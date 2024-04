La Soluzione ♚ La terza città degli Stati Uniti per numero d abitanti

La soluzione di 7 lettere per la definizione: La terza città degli Stati Uniti per numero d abitanti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CHICAGO

Curiosità su La terza citta degli stati uniti per numero d abitanti: Tabella, delle città degli stati uniti d'america sopra i 100000 abitanti in ordine decrescente di popolazione. in corsivo sono indicate le città capitali di... Chicago (AFI: /i'kago/; in inglese /'kgo/), in passato adattata come Cicago o Scicago, è la più grande città dell'Illinois, la più grande metropoli dell'entroterra americano e la terza degli Stati Uniti per popolazione dopo New York e Los Angeles, con i suoi 2 746 388 abitanti. L'area metropolitana (detta Chicagoland) conta 9 618 502 abitanti distribuiti in un'ampia zona pianeggiante situata lungo le rive del lago Michigan, sulle quali la città si estende per 50 km da nord a sud. È soprannominata "Windy City" e "Second City". Il centro della città (detto "the Loop") è dominato da imponenti grattacieli che arrivano fino a 104 piani (per ...

