La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi svetta la Willis Tower americana' è 'Chicago'.

CHICAGO

Curiosità e Significato di "Chicago"

Vuoi sapere di più su Chicago? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Chicago.

Perché la soluzione è Chicago? La Willis Tower, precedentemente conosciuta come Sears Tower, si trova a Chicago ed è uno degli edifici più iconici degli Stati Uniti. Con i suoi 442 metri di altezza, è stato per anni il grattacielo più alto del mondo e offre una vista spettacolare sulla città. Chicago è quindi la risposta corretta per chi cerca la location di questa celebre struttura architettonica.

La terza città degli USA per numero di abitantiTerza città USA più popolosa dopo New York e L ALa città di Al CaponeArea panoramica della Willis Tower Chicago ingVi si costruiscono naviVi venne ucciso JFK

Stai cercando la risposta alla definizione "Vi svetta la Willis Tower americana"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

