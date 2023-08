Prende le sue chi non vuole avere sorprese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prende le sue chi non vuole avere sorprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MISURE

Significato/Curiosita : Prende le sue chi non vuole avere sorprese

Ugualmente, anche se non vuole avere a che fare con i problemi di francesco. rudi decide di gareggiare da solo, sperando che le tensioni interne alla... La misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno spazio, ovvero la misura dell'estensione di una superficie. come per le altre misure di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

