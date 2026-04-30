Che non vuole in una locuzione

Home / Soluzioni Cruciverba / Che non vuole in una locuzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Che non vuole in una locuzione' è 'Nolente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOLENTE

Perché la soluzione è Nolente? Nolente è un aggettivo che descrive una persona o un atteggiamento caratterizzato dalla riluttanza o dalla mancanza di volontà nel compiere azioni o nel partecipare a determinate attività. Questa qualità si manifesta spesso in individui che evitano di impegnarsi o di assumersi responsabilità, preferendo mantenere una posizione di indifferenza o di passività. La parola si collega alla definizione di chi non vuole, evidenziando un senso di pigrizia o di disinteresse che si manifesta nel comportamento quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che non vuole in una locuzione". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Che non vuole in una locuzione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nolente

Questa pagina è dedicata alla definizione "Che non vuole in una locuzione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che non vuole in una locuzione" conferma che la soluzione 'Nolente' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Nolente

N Napoli O Otranto L Livorno E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che non vuole in una locuzione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nolente' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È contrario in una locuzioneTutt altro che volenteUno che non vuole mai vedere il bene in nienteChi la fa vuole impressionareChi lo dice vuole chiarireUna locuzione che è sinonimo di disoccupatoNe vuole chi ama