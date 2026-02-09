Si prendono per non avere sorprese

SOLUZIONE: CAUTELE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si prendono per non avere sorprese" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si prendono per non avere sorprese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cautele? Le cautele sono atteggiamenti di prudenza e attenzione che adottiamo per evitare rischi o imprevisti. Agire con cautele significa pensare bene alle conseguenze delle proprie azioni, prevenendo possibili problemi futuri. Sono comportamenti che ci aiutano a proteggerci e a mantenere il controllo delle situazioni, garantendo sicurezza e tranquillità. Adottare cautele è un modo saggio di affrontare le responsabilità quotidiane e le scelte importanti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si prendono per non avere sorprese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si prendono per non avere sorprese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cautele:

C Como A Ancona U Udine T Torino E Empoli L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si prendono per non avere sorprese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

