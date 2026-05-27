Lo slancio che si prende alla partenza
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo slancio che si prende alla partenza' è 'Aire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AIRE
Perchè la soluzione è Aire? AIRE è come quel primo impulso che ti spinge avanti quando decidi di iniziare qualcosa. È quell'energia che ti fa muovere, ti dà coraggio e ti accompagna nei primi passi di ogni nuovo progetto o avventura. Un impulso che nasce dentro e ti fa partire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo slancio che si prende alla partenza nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aire
La soluzione associata alla definizione "Lo slancio che si prende alla partenza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aire'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo slancio che si prende alla partenza
- Risposta: AIRE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: A___
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Aire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo slancio che si prende alla partenza". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo slancio che si prende al via Chi lo prende si abbronza Lo si prende con la rincorsa Lo si prende per il collo Lo prende chi si siede
Altre definizioni collegate
Con slancio: Il piano usato per prendere lo slancio nei salti
Con prende: Un cordone che prende fuoco
Con partenza: Un punto di partenza per l investigatore