Lo slancio che si prende alla partenza

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo slancio che si prende alla partenza' è 'Aire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIRE

Perchè la soluzione è Aire? AIRE è come quel primo impulso che ti spinge avanti quando decidi di iniziare qualcosa. È quell'energia che ti fa muovere, ti dà coraggio e ti accompagna nei primi passi di ogni nuovo progetto o avventura. Un impulso che nasce dentro e ti fa partire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo slancio che si prende alla partenza nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aire

La soluzione associata alla definizione "Lo slancio che si prende alla partenza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aire'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo slancio che si prende alla partenza
  • Risposta: AIRE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: A___
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona
I Imola
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Aire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo slancio che si prende alla partenza". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con slancio: Il piano usato per prendere lo slancio nei salti 

Con prende: Un cordone che prende fuoco 

Con partenza: Un punto di partenza per l investigatore 