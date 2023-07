La prende chi vuole fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prende chi vuole fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INIZIATIVA

Significato/Curiosità : La prende chi vuole fare

La frase "La prende chi vuole fare" si riferisce all'idea che l'iniziativa o l'opportunità spetta a coloro che sono motivati e desiderosi di agire. Indica che chiunque sia disposto a prendere iniziative e ad assumersi la responsabilità di fare qualcosa può farlo senza restrizioni esterne. Questa frase incoraggia l'autonomia, l'indipendenza e la volontà di agire senza aspettare che qualcun altro prenda il comando. Sottolinea l'importanza dell'assumersi il proprio ruolo attivo nella realizzazione dei propri obiettivi e nella ricerca delle opportunità. In tal modo, si esalta il potenziale creativo e l'importanza di perseguire ciò che si desidera senza esitazioni o dipendenza dagli altri.

Altre risposte alla domanda : La prende chi vuole fare : prende; vuole; fare; Comprende preti e monaci; Li prende chi si inganna; Dà il via ad un azione da riprende re; prende luce dall oblò; Artigiano che prende le misure e cuce; Ci vuole per realizzare le cose difficili; vuole derubare Paperone; vuole fare tutto lui; Chi lo dice vuole chiarire; vuole fare l elegantone; Cura che può fare uso anche di tirotricina; Alterare contraffare ; Si può fare online o in aeroporto ing; Persuase a non fare qualcosa; Lo si può fare col tempo e con le parole;

Cerca altre Definizioni