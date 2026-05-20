Un cordone che prende fuoco
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cordone che prende fuoco' è 'Miccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MICCIA
La risposta Miccia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Miccia? Una miccia è un sottile filo o cordone che si accende facilmente e dà inizio a una combustione rapida. Viene utilizzata per accendere esplosivi, fuochi d'artificio o altre sostanze infiammabili. La sua funzione principale è quella di fungere da innesco, consentendo di controllare il momento di innesco di un'esplosione o di un incendio. La miccia brucia lentamente, permettendo di allontanarsi in tempo prima che si verifichi l'evento desiderato.
Un cordone che prende fuoco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Miccia
In presenza della definizione "Un cordone che prende fuoco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Miccia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un cordone che prende fuoco
- Risposta: MICCIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Miccia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un cordone che prende fuoco". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si prende prima di far fuoco Quando prende fuoco diviene un rogo Non prende fuoco Lo è qualcosa che prende fuoco con facilità Si prende chiudendo gli occhi
Altre definizioni collegate
Con cordone: Cordone che isola il focolaio di una malattia
Con prende: Si prende alzando la voce
Con fuoco: Refrattari al fuoco