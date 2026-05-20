Un cordone che prende fuoco

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cordone che prende fuoco' è 'Miccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MICCIA

La risposta Miccia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Miccia? Una miccia è un sottile filo o cordone che si accende facilmente e dà inizio a una combustione rapida. Viene utilizzata per accendere esplosivi, fuochi d'artificio o altre sostanze infiammabili. La sua funzione principale è quella di fungere da innesco, consentendo di controllare il momento di innesco di un'esplosione o di un incendio. La miccia brucia lentamente, permettendo di allontanarsi in tempo prima che si verifichi l'evento desiderato.

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Un cordone che prende fuoco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Miccia

In presenza della definizione "Un cordone che prende fuoco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Miccia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un cordone che prende fuoco

Un cordone che prende fuoco Risposta: MICCIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: M_____

M_____ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

M Milano I Imola C Como C Como I Imola A Ancona

La soluzione 'Miccia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un cordone che prende fuoco". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.