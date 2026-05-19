Lo è l atteggiamento di chi vuole lamentarsi sempre
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SOLUZIONE: VITTIMISTICO
Perché la soluzione è Vittimistico? Una persona vittimistica tende ad assumere un atteggiamento di costante insoddisfazione, cercando di mettere in evidenza le proprie difficoltà e colpevolizzando gli altri o le circostanze. Questo modo di comportarsi si manifesta attraverso lamentele continue e la convinzione di essere sempre nel torto, anche quando le responsabilità non sono chiare. Chi adotta un atteggiamento vittimistico spesso fatica ad assumersi le proprie responsabilità, preferendo invece sentirsi vittima delle situazioni.
Lo è l atteggiamento di chi vuole lamentarsi sempre nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Vittimistico
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è l atteggiamento di chi vuole lamentarsi sempre
- Risposta: VITTIMISTICO
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: V___________
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Vittimistico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è l atteggiamento di chi vuole lamentarsi sempre". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con atteggiamento: Atteggiamento di indifferenza alle obiezioni
Con vuole: Lo stringe chi troppo vuole
Con lamentarsi: Non fanno che lamentarsi