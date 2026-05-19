Si possono avere di traverso

Alessia Mogevero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si possono avere di traverso' è 'Lune'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUNE

Perché la soluzione è Lune? Le LUNE sono corpi celesti che si trovano a volte di traverso nel cielo, creando suggestivi giochi di luci e ombre. Quando le LUNE appaiono di traverso, assumono una posizione inclinata rispetto all'orizzonte, rendendo il paesaggio notturno ancora più affascinante. La loro presenza di traverso può essere notata in diverse fasi lunari, influenzando l’atmosfera e l’osservazione astronomica. La disposizione delle LUNE di traverso suscita meraviglia negli astrofili e negli amanti del cielo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Lune'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si possono avere di traverso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lune

Se la definizione "Si possono avere di traverso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lune'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si possono avere di traverso
  • Risposta: LUNE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: L___
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

L Livorno
U Udine
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Lune' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si possono avere di traverso". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si possono guidare a 14 anni Vi si possono adottare cuccioli senza padroni Si possono frequentare anche in summer Bevande digestive che si possono prendere anche al bar Si possono aprire in banca oppure alla posta 

Altre definizioni collegate

Con possono: Possono essere di merito o musicali 

Con avere: Se da caccia possono avere due canne 

Con traverso: È magico in un opera di Mozart anche traverso 