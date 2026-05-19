Si possono avere di traverso
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si possono avere di traverso' è 'Lune'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LUNE
Perché la soluzione è Lune? Le LUNE sono corpi celesti che si trovano a volte di traverso nel cielo, creando suggestivi giochi di luci e ombre. Quando le LUNE appaiono di traverso, assumono una posizione inclinata rispetto all'orizzonte, rendendo il paesaggio notturno ancora più affascinante. La loro presenza di traverso può essere notata in diverse fasi lunari, influenzando l’atmosfera e l’osservazione astronomica. La disposizione delle LUNE di traverso suscita meraviglia negli astrofili e negli amanti del cielo.
Si possono avere di traverso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lune
Se la definizione "Si possono avere di traverso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lune'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si possono avere di traverso
- Risposta: LUNE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: L___
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Lune' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si possono avere di traverso". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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Con possono: Possono essere di merito o musicali
Con avere: Se da caccia possono avere due canne
Con traverso: È magico in un opera di Mozart anche traverso