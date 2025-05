Le autorità prendono quelle del caso nei cruciverba: la soluzione è Misure

Home / Soluzioni Cruciverba / Le autorità prendono quelle del caso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le autorità prendono quelle del caso' è 'Misure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MISURE

Curiosità e Significato di "Misure"

Approfondisci la parola di 6 lettere Misure: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Misure? La parola misure si riferisce a provvedimenti o azioni che le autorità adottano per affrontare determinate situazioni o problemi. Questi possono variare da regolamenti e leggi a interventi specifici per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. In sostanza, le misure sono strumenti che aiutano a gestire e risolvere le sfide che la società si trova ad affrontare.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le prende il sartoLe mezze sono inefficaciDefiniscono le taglie sartorialiPrendono in giro i pedoniAutorità arabeTu in caso obliquo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Misure

Se "Le autorità prendono quelle del caso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

I Imola

S Savona

U Udine

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A F O C N A R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCAFANDRO" SCAFANDRO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.