Prende luce dal tetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Prende luce dal tetto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prende luce dal tetto' è 'Mansarda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A N S A R D A

Perchè la soluzione è Mansarda? La mansarda è uno spazio che riceve luce naturale direttamente dal tetto, creando un ambiente luminoso e accogliente. Spesso viene utilizzata come zona relax, studio o camera da letto, offrendo un’atmosfera unica grazie alla luce che filtra attraverso le finestre posizionate sul soffitto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Prende luce dal tetto

Prende luce dal tetto Risposta: MANSARDA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M S R A

Inizia con: M

M Finisce con: A

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Mansarda' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Prende luce dal tetto: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Prende luce dal tetto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Mansarda. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'prende'