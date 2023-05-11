Prende luce dal tetto
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prende luce dal tetto' è 'Mansarda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Mansarda? La mansarda è uno spazio che riceve luce naturale direttamente dal tetto, creando un ambiente luminoso e accogliente. Spesso viene utilizzata come zona relax, studio o camera da letto, offrendo un’atmosfera unica grazie alla luce che filtra attraverso le finestre posizionate sul soffitto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Prende luce dal tetto
- Risposta: MANSARDA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MSRA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Prende luce dal tetto: risposta da 8 lettere
Quando la definizione "Prende luce dal tetto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Mansarda. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.