Sottotetto abitabile nei cruciverba: la soluzione è Mansarda

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sottotetto abitabile' è 'Mansarda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANSARDA

Curiosità e Significato di Mansarda

Hai risolto il cruciverba con Mansarda? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Mansarda.

Perché la soluzione è Mansarda? Una mansarda è uno spazio abitabile situato sotto il tetto di un edificio, spesso caratterizzato da un soffitto inclinato e finestre sul tetto. Perfetta come zona soggiorno, camera o studio, permette di sfruttare al meglio le superfici inutilizzate del sottotetto. Una soluzione versatile che trasforma gli spazi sopra le teste in ambienti funzionali e accoglienti, ottima per ottimizzare ogni metro quadrato della casa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: SottotettoLa parte della Terra abitabile dall uomoIl locale abitabile sotto le falde del tettoSoffitta sottotettoSoffitta abitabile

Come si scrive la soluzione Mansarda

Se "Sottotetto abitabile" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

S Savona

A Ancona

R Roma

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O B P A M U G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PLUMBAGO" PLUMBAGO

