Si prende chiudendo gli occhi - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SONNO

Chiudere gli occhi o lasciarsi trasportare dal sonno è un'esperienza che ci avvolge in un abbraccio di tranquillità. Mentre le palpebre si incontrano, si apre un mondo di possibilità. Ci immergiamo in un regno intimo in cui le immagini danzano, i pensieri si fondono e i sogni si materializzano. La realtà si dissolve, lasciando spazio all'immaginazione senza confini. In quel momento, siamo liberi di esplorare mondi alternativi, incontrare persone che solo noi possiamo creare e abbracciare emozioni che solo il sonno può offrire. Chiudendo gli occhi o cedendo al sonno, ci permettiamo di scappare per un istante dal trambusto della vita quotidiana, per trovare rifugio in un'oasi di serenità e fantasia.

