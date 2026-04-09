Le finestre sul tetto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le finestre sul tetto' è 'Abbaini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBAINI

Perché la soluzione è Abbaini? Le finestre sul tetto chiamate abbaini sono aperture installate nella copertura degli edifici per consentire l’ingresso di luce naturale e aria fresca negli ambienti superiori. La loro posizione permette di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, migliorando l’illuminazione e la ventilazione senza compromettere la struttura dell’edificio. Gli abbaini sono spesso caratterizzati da un design che si integra armoniosamente con il tetto, offrendo anche un elemento estetico. La presenza di queste finestre può ridurre i costi energetici e aumentare il comfort abitativo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le finestre sul tetto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Le finestre sul tetto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Abbaini

Quando la definizione "Le finestre sul tetto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le finestre sul tetto" conferma che la soluzione 'Abbaini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Abbaini

A Ancona B Bologna B Bologna A Ancona I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le finestre sul tetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abbaini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le finestre in soffittaOgnuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tettoHanno tutte un tettoQuella del tetto è di tegoleOscurano le finestreSono diverse nel tetto