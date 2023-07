Prende luce dall oblò - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prende luce dall oblò. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CABINA

Significato/Curiosità : Prende luce dall oblò

La stanza è bagnata di una luce calda che filtra delicatamente attraverso l'oblò o la finestra della cabina. I raggi solari danzano sul pavimento, creando giochi d'ombra e di luce sulle pareti. La luce naturale accarezza la stanza, illuminando gli oggetti e donando loro una bellezza delicata. Il mondo esterno si intravede attraverso l'apertura, offrendo uno sguardo fugace su cieli azzurri, nuvole in movimento o paesaggi mozzafiato. È un'esperienza rilassante e rigenerante, un collegamento con il mondo esterno mentre ci si trova in un luogo intimo e protetto. La luce dall'oblò o dalla cabina crea un'atmosfera unica, conferendo un senso di pace e serenità all'ambiente circostante.

