Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto' è 'Arcareccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARCARECCIO

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto
  • Risposta: ARCARECCIO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: A_________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O
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Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Arcareccio

In presenza della definizione "Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arcareccio'.

Le 10 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
C Como
A Ancona
R Roma
E Empoli
C Como
C Como
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Arcareccio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.