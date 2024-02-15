Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto' è 'Arcareccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARCARECCIO
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto
- Risposta: ARCARECCIO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: A_________
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Arcareccio
In presenza della definizione "Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arcareccio'.
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Arcareccio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.