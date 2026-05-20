Vivere sotto lo stesso tetto

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vivere sotto lo stesso tetto' è 'Coabitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COABITARE

La risposta Coabitare è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Coabitare? Coabitare significa condividere lo stesso spazio abitativo con altre persone, vivendo sotto lo stesso tetto. Questa esperienza comporta la condivisione di ambienti e responsabilità quotidiane, creando un legame tra i coinquilini. La convivenza richiede rispetto, tolleranza e capacità di adattamento, poiché si devono affrontare esigenze diverse e mantenere un equilibrio tra autonomia e collaborazione. La coabitazione può favorire relazioni strette e un senso di comunità tra coloro che condividono la casa.

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Vivere sotto lo stesso tetto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Coabitare

La soluzione associata alla definizione "Vivere sotto lo stesso tetto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coabitare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vivere sotto lo stesso tetto

Vivere sotto lo stesso tetto Risposta: COABITARE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

C Como O Otranto A Ancona B Bologna I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Coabitare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vivere sotto lo stesso tetto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.