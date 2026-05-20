Vivere sotto lo stesso tetto
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vivere sotto lo stesso tetto' è 'Coabitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COABITARE
La risposta Coabitare è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Coabitare? Coabitare significa condividere lo stesso spazio abitativo con altre persone, vivendo sotto lo stesso tetto. Questa esperienza comporta la condivisione di ambienti e responsabilità quotidiane, creando un legame tra i coinquilini. La convivenza richiede rispetto, tolleranza e capacità di adattamento, poiché si devono affrontare esigenze diverse e mantenere un equilibrio tra autonomia e collaborazione. La coabitazione può favorire relazioni strette e un senso di comunità tra coloro che condividono la casa.
Vivere sotto lo stesso tetto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Coabitare
La soluzione associata alla definizione "Vivere sotto lo stesso tetto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coabitare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vivere sotto lo stesso tetto
- Risposta: COABITARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Coabitare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vivere sotto lo stesso tetto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Abitare sotto lo stesso tetto Per i Romani era lo stesso che Cartaginesi Lo stesso che coetaneo Ha lo stesso patrimonio genetico Avere lo stesso significato
Altre definizioni collegate
Con vivere: Vivere indolentemente
Con sotto: Città spagnola sotto Gibilterra
Con stesso: Sono nate nello stesso anno