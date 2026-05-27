Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993' è 'Philadelphia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PHILADELPHIA

Perchè la soluzione è Philadelphia? Il film che ha fatto vincere a Tom Hanks il suo primo Oscar nel 1993 è una toccante storia di lotta e dignità. Attraverso un percorso difficile, il protagonista affronta pregiudizi e discriminazioni, mostrando il valore della solidarietà e della speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993 nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Philadelphia

La definizione "Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Philadelphia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993
  • Risposta: PHILADELPHIA
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: P___________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 12 lettere della soluzione

P Padova
H Hotel
I Imola
L Livorno
A Ancona
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
P Padova
H Hotel
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Philadelphia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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