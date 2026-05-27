Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993

Home / Soluzioni Cruciverba / Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993' è 'Philadelphia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PHILADELPHIA

Perchè la soluzione è Philadelphia? Il film che ha fatto vincere a Tom Hanks il suo primo Oscar nel 1993 è una toccante storia di lotta e dignità. Attraverso un percorso difficile, il protagonista affronta pregiudizi e discriminazioni, mostrando il valore della solidarietà e della speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Philadelphia' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993 nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Philadelphia

La definizione "Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Philadelphia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993

Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993 Risposta: PHILADELPHIA

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: P___________

P___________ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 12 lettere della soluzione

P Padova H Hotel I Imola L Livorno A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno P Padova H Hotel I Imola A Ancona

La soluzione 'Philadelphia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.