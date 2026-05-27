Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993
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SOLUZIONE: PHILADELPHIA
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Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993 nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Philadelphia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il film per cui Tom Hanks ha vinto l Oscar 1993
- Risposta: PHILADELPHIA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: P___________
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 12 lettere della soluzione
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