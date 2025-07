Nato a Roma il 4 agosto 1948, ha vinto nel 2021 il premio Nobel per la fisica nei cruciverba: la soluzione è Giorgio Parisi

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Nato a Roma il 4 agosto 1948, ha vinto nel 2021 il premio Nobel per la fisica' è 'Giorgio Parisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIORGIO PARISI

Curiosità e Significato di Giorgio Parisi

Hai risolto il cruciverba con Giorgio Parisi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Giorgio Parisi.

Perché la soluzione è Giorgio Parisi? Giorgio Parisi è un fisico italiano, nato a Roma nel 1948, celebre per le sue scoperte rivoluzionarie nel campo della fisica teorica. Nel 2021 ha vinto il Nobel per aver contribuito alla comprensione dei sistemi complessi e delle loro dinamiche. La sua figura rappresenta l’eccellenza scientifica italiana a livello globale, dimostrando come la ricerca possa aprire nuove frontiere della conoscenza.

Come si scrive la soluzione Giorgio Parisi

Se "Nato a Roma il 4 agosto 1948, ha vinto nel 2021 il premio Nobel per la fisica" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

