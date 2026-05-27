Ha vinto Sanremo nel 2020 con Fai rumore

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha vinto Sanremo nel 2020 con Fai rumore' è 'Diodato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIODATO

Perchè la soluzione è Diodato? Nel 2020, il cantante Diodato si è distinto sul palco di Sanremo, portando a casa il premio con la canzone Fai rumore. La sua interpretazione emozionante ha catturato il pubblico, lasciando un segno indelebile in quella edizione del festival. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha vinto Sanremo nel 2020 con Fai rumore nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Diodato

In presenza della definizione "Ha vinto Sanremo nel 2020 con Fai rumore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diodato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ha vinto Sanremo nel 2020 con Fai rumore
  • Risposta: DIODATO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
O Otranto
D Domodossola
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Diodato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha vinto Sanremo nel 2020 con Fai rumore". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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