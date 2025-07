Cate Blanchett lo ha vinto per Blue Jasmine nei cruciverba: la soluzione è Oscar

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cate Blanchett lo ha vinto per Blue Jasmine' è 'Oscar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSCAR

Curiosità e Significato di Oscar

Non fermarti alla soluzione! Conosci Oscar più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Oscar.

Perché la soluzione è Oscar? L'Oscar è un prestigioso premio cinematografico assegnato dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, simbolo di eccellenza nel cinema mondiale. Viene conferito ogni anno a registi, attori e professionisti del settore che si sono distinti per il loro talento e creatività. Riconoscimento che rappresenta il massimo traguardo per chi lavora nel mondo del cinema, celebrando le migliori opere dell’anno.

Come si scrive la soluzione Oscar

Non riesci a risolvere la definizione "Cate Blanchett lo ha vinto per Blue Jasmine"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

