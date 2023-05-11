Gesù li moltiplicò insieme con i pesci

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gesù li moltiplicò insieme con i pesci' è 'Pani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PANI

Perchè la soluzione è Pani? Gesù prese i pesci e li unì con i pani, creando un pasto abbondante per molti. Questa scena mostra come un semplice gesto possa trasformare poche risorse in qualcosa di sufficiente per tutti, lasciando un segno di generosità e miracolo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gesù li moltiplicò insieme con i pesci
  • Risposta: PANI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PNI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I
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Gesù li moltiplicò insieme con i pesci: risposta da 4 lettere

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