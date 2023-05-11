Gesù li moltiplicò insieme con i pesci

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gesù li moltiplicò insieme con i pesci' è 'Pani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A N I

Perchè la soluzione è Pani? Gesù prese i pesci e li unì con i pani, creando un pasto abbondante per molti. Questa scena mostra come un semplice gesto possa trasformare poche risorse in qualcosa di sufficiente per tutti, lasciando un segno di generosità e miracolo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Gesù li moltiplicò insieme con i pesci

Gesù li moltiplicò insieme con i pesci Risposta: PANI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P N I

Inizia con: P

P Finisce con: I

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Gesù li moltiplicò insieme con i pesci: risposta da 4 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gesù li moltiplicò insieme con i pesci" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Pani. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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