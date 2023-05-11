Gesù li moltiplicò insieme con i pesci
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gesù li moltiplicò insieme con i pesci' è 'Pani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Pani? Gesù prese i pesci e li unì con i pani, creando un pasto abbondante per molti. Questa scena mostra come un semplice gesto possa trasformare poche risorse in qualcosa di sufficiente per tutti, lasciando un segno di generosità e miracolo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Gesù li moltiplicò insieme con i pesci
- Risposta: PANI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PNI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Gesù li moltiplicò insieme con i pesci: risposta da 4 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Gesù li moltiplicò insieme con i pesci" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Pani. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.