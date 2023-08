Gesù li moltiplicò con i pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gesù li moltiplicò con i pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PANI

Significato/Curiosita : Gesu li moltiplico con i pesci

Che portò le ceste di pani e di pesci che poi gesù moltiplicò: «vi è qui un fanciullo con cinque pani d'orzo e due pesci - aveva detto andrea - che cos'è... Massimiliano pani (milano, 18 aprile 1963) è un compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano. figlio della cantante mina e del suo primo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

