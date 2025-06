Gesù li moltiplicò con i pani nei cruciverba: la soluzione è Pesci

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gesù li moltiplicò con i pani' è 'Pesci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESCI

Curiosità e Significato di Pesci

Vuoi sapere di più su Pesci? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Pesci.

Perché la soluzione è Pesci? La parola pesci richiama l'episodio evangelico in cui Gesù moltiplica pani e pesci per sfamare una folla affamata. I pesci sono simbolo di abbondanza e miracoli nella tradizione cristiana, rappresentando anche la fede e la provvidenza divina. Sono creature acquatiche amate in tutto il mondo, protagonisti di ricette e simboli culturali, rendendo questa parola ricca di significato e storia.

Come si scrive la soluzione Pesci

Hai trovato la definizione "Gesù li moltiplicò con i pani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

I Imola

